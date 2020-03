Bologna, oggi doppia seduta: differenziato per Krejci, terapie per Svanberg

vedi letture

Doppia seduta oggi per i ragazzi di Mihajlovic a Casteldebole, insieme a numerosi elementi della Primavera di Troise. Al mattino lavoro a gruppi prevalentemente atletico fra campo e palestra, al pomeriggio serie di partitelle a campo ridotto 6 contro 6. Mitchell Dijks ha continuato ad allenarsi in parte in gruppo e in parte in seduta differenziata; Ladislav Krejci ha svolto lavoro differenziato, terapie all’Isokinetic per Mattias Svanberg.