Bologna, oggi Helander, Mattiello e Edera a parte. Terapie per Destro

All’indomani del successo col Chievo il Bologna, riferisce il club, è tornato al lavoro questa mattina a Casteldebole: seduta di scarico per i titolari di ieri, allenamento sul campo per gli altri. Differenziato per Filip Helander e Federico Mattiello, mentre Simone Edera ha lavorato in parte con il gruppo e in parte in seduta differenziata. Terapie per Mattia Destro.