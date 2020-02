© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono ripresi quest'oggi gli allenamenti del Bologna in vista della sfida contro il Genoa: riscaldamento atletico e partitella a metà campo per i rossoblù, agli ordini dello staff di Mihajlovic. Terapie per Ladislav Krejci, Mitchell Dijks, Nicola Sansone e Federico Santander, allenamento differenziato per Riccardo Orsolini e Musa Barrow. Roberto Soriano - conclude la nota del club - ha svolto una seduta in palestra per via di una contusione alla coscia sinistra riportata a Roma.