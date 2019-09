© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mattias Svanberg e Andreas Skov Olsen sono stati protagonisti delle ultime uscite delle rispettive Nazionali Under 21 e scalpitano per trovare posto nell'11 titolare del Bologna. Ma al momento in rossoblu gli spazi sono ristretti per entrambi, perché - come sottolinea Il Resto del Carlino - ad oggi risulta difficile togliere dall'11 di partenza due giocatori come Riccardo Orsolini o Roberto Soriano.