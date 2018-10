Bologna, Okwonkwo in gruppo. Solo terapie per Danilo e Mattiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seduta di allenamento a Casteldebole questa mattina a tre giorni dalla partita di Reggio Emilia: Inzaghi ha diviso la squadra in due gruppi, per svolgere una serie di prove tattiche e una sessione di calci da fermo. Orji Okwonkwo si è allenato regolarmente con i compagni, lavoro differenziato per Mitchell Dijks e Ladislav Krejci. Danilo Larangeira e Federico Mattiello hanno svolto terapie.