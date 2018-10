Bologna, Orsolini e Falcinelli regolarmente in gruppo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Seduta di allenamento per il Bologna di Filippo Inzaghi. A Casteldebole, a tre giorni dalla sfida del Dall'Ara contro il Torino, sono rientrati tutti i Nazionali riprendendo i lavori in vista della gara di domenica. Al gruppo, per una serie di esercitazioni tattiche e una partitella a tre quarti di campo, si sono riuniti anche Diego Falcinelli e Riccardo Orsolini, mentre Orji Okwonkwo ha proseguito gli allenamenti differenziati. Terapie per Federico Mattiello e Ladislav Krejci.