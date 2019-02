Bologna, Orsolini e Lyanco di nuovo in gruppo. Terapie per Gonzalez

© foto di Federico Gaetano

Continua la preparazione a Roma-Bologna con una doppia seduta di allenamento per la squadra di Mihajlovic: lavoro a gruppi al mattino fra palestra e campo, mentre nel pomeriggio i rossoblù hanno svolto una prima parte atletica, esercitazioni tattiche e partitelle 6 contro 6 negli spazi ridotti. Gabriele Corbo si è riunito alla squadra dopo l’impegno in Nazionale; Rodrigo Palacio, che sarà squalificato all’Olimpico lunedì, ha seguito un programma personalizzato, solo terapie per Giancarlo Gonzalez. Lyanco e Riccardo Orsolini hanno ripreso la riabilitazione sul campo.