Bologna, Orsolini torna in gruppo. Mbaye interrompe la seduta

Alla ripresa degli allenamenti in vista dell'Udinese, Riccardo Orsolini si è riaggregato al gruppo e ha lavorato regolarmente con i compagni, svolgendo una serie di esercitazioni tecniche e la partitella a metà campo. Domani la preparazione della squadra alla partita di Udine continuerà con una seduta di allenamento alle 11 al centro tecnico Niccolò Galli. Allenamento differenziato per Federico Di Francesco, lavoro di scarico per Erick Pulgar. Rodrigo Palacio seguirà un programma personalizzato per qualche giorno, mentre Ibrahima Mbaye ha interrotto la seduta di oggi per un lieve affaticamento muscolare.