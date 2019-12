Alle ore 15 il Bologna ospita l'Atalanta, con il Dall'Ara che per l'occasione avrà la fortuna di poter godere di un ospite illustre per l'incontro di campionato. Nel capoluogo emiliano infatti, come testimoniato dallo scatto diffuso sui profili social della società felsinea, c'è Thierry Henry, ex attaccante francese oggi allenatore, reduce dall'esperienza non proprio indimenticabile sulla panchina del Monaco. Eccolo, assieme al dirigente rossoblù Marco Di Vaio.