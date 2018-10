Bologna, Palacio ha lavorato in parte con i compagni

Fonte: bolognafc.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono ripresi gli allenamenti a Casteldebole in vista della gara col Torino: in assenza dei ragazzi impegnati con le Nazionali, Mister Inzaghi ha aggregato al gruppo alcuni elementi della Primavera per una serie di esercitazioni tecnico-tattiche. Rodrigo Palacio ha lavorato in parte con i compagni, allenamento differenziato per Filip Helander e Andrea Poli.