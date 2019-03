Juve-Atletico, striscione Curva Sud per Allegri: "Forza e onore mister"

La Curva Sud sta con Massimiliano Allegri e lo mette in chiaro. Nei primi minuti di Juventus-Atletico, infatti, campeggia uno striscione di supporto al livornese: “il leone non perde il sonno per l’opinione di 100 pecore! Forza e onore mister Allegri”. Un messaggio chiaro, nel giorno...