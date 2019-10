Bologna, Poli in campo col Cagliari. Medel e Dijks verso l'Inter

Continua il lavoro sul recupero degli infortunati in quel di Bologna. Come riporta il Corriere dello Sport Andrea Poli è pronto a riprendersi il suo posto al centro della mediana già in vista della gara contro il Cagliari di domani. Rientro leggermente ritardato, invece, per Gary Medel e Mitchell Dijks: per entrambi il ritorno in campo potrebbe arrivare nel weekend in occasione della sfida contro l'Inter al Dall'Ara.