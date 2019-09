© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ieri filtrava ottimismo attorno a Danilo, difensore del Bologna che si era fermato in allenamento per un fastidio muscolare che sembrava essere di poco conto. Oggi, il Resto del Carlino in edicola riporta di come invece il problema potrebbe tenere il difensore lontano dai campi per circa tre settimane, a causa di una lesione muscolare evidenziata dai primi esami, a cui ne seguiranno altri più approfonditi nella giornata di lunedì.