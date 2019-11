Bologna presente alle esequie di Civolani: una maglia per omaggiarlo

Il Bologna era presente, assieme a centinaia di persone comuni oltre a ex rossoblù come Franco Colomba, Gianluca Pagliuca e Renzo Ulivieri, con una delegazione alle esequie di Gianfranco Civolani, decano del giornalismo sportivo bolognese e non solo, scomparso nei giorni scorsi a 83 anni. Per dare l’ultimo saluto al Civ, il cui corpo sarà cremato e le sue ceneri sparse sui colli bolognesi, il club ha portato con se una maglia col numero 11 e il nome Civ. “11 perché da ragazzo giocavi con quel numero. 11 come due volte numero uno”, la spiegazione sui social del Bologna per l’ultimo omaggio a un grande giornalista e tifoso felsineo.

