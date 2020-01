© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Il Bologna è tornato al lavoro a Casteldebole in preparazione alla partita col Verona. Dopo l’inizio in palestra, i ragazzi di Mihajlovic si sono spostati in campo per una seduta tecnico-tattica. Terapie per Stefano Denswil, Mitchell Dijks e Ladislav Krejci. Da segnalare anche un piccolo infortunio per Riccardo Orsolini: problema alla spalla destra per l'esterno, uscito dal campo sofferente con l'articolazione immobilizzata. Le sue condizioni verranno rivalutate domani.