Bologna, problemi in porta. Con la Roma esordio in A per Santurro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Bologna Roberto Donadoni ha riabbracciato nella giornata di ieri Andrea Poli, tornato disponibile dopo i guai fisici. Si è rivisto anche Da Costa, ma difficilmente potrà tornare per la gara con la Roma. Per questo, alla luce della squalifica di Mirante, con i giallorossi debutterà in Serie A Antonio Santurro, 26enne scuola Parma. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.