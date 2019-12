Bologna, proposta la cittadinanza onoraria a Sinisa Mihjalovic

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Come riporta Il Resto del Carlino, Sinisa Mihajlovic sarà il primo sportivo, dal dopoguerra, a ricevere la cittadinanza onoraria di Bologna. La notizia non è ufficiale, ma a sottoporre la proposta al Consiglio Comunale è stato il gruppo 'Insieme Bologna', per bocca del capogruppo della lista civica Gian Marco De Biase. La discussione è stata calendarizzata per lunedì 9 dicembre, ma ha incontrato già il favore delle forze politiche cittadine: salvo sorprese del tutto inattese, il Consiglio approverà e si completerà quel percorso di adozione morale iniziato nella scorsa stagione sportiva.