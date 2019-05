Bologna, quale futuro per Mihajlovic? I tifosi cantano: "Resta con noi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sinisa Mihajlovic resta o lascia Bologna? In attesa di capire quale sarà il futuro dell'allenatore serbo, il pubblico felsineo ha espresso la propria volontà alla luce dell'ottimo lavoro svolto in questi mesi. "Mihajlovic resta con noi", è il coro intonato dai sostenitori emiliani dagli spalti dello stadio Dall'Ara durante la partita contro il Napoli. Al tecnico ex Sampdoria e al presidente Saputo, nei prossimi giorni, spetterà l'ultima parola.