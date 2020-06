Bologna, rientrati Krejci e Sansone. Si allena ancora a parte Schouten

vedi letture

Questa mattina il Bologna ha svolto una seduta di allenamento a Casteldebole con attività in palestra, lavoro atletico sul campo, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella finale. Nico Dominguez si è unito al gruppo, così come Ladislav Krejci e Nicola Sansone rientrati dal permesso per motivi personali. Jerry Schouten ha proseguito l’allenamento a parte in via precauzionale. Domani riposo; il Bologna torna ad allenarsi giovedì mattina alle 10.30.