Fonte: bolognafc.it

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Sono ripresi questa mattina gli allenamenti della squadra verso la trasferta di Roma: seduta di scarico per i titolari di ieri, partitella a metà campo per gli altri, insieme ad alcuni ragazzi della Primavera di Troise. Terapie per Mitchell Dijks, Ladislav Krejci e Gary Medel.