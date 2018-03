Bologna-Roma, i convocati di Di Francesco: out Under e Pellegrini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro il Bologna valida per la 30esima giornata di Serie A. Out sia Lorenzo Pellegrini che Cengiz Under,

Portieri - Alisson Becker, Lobont, Skorupski.

Difensori - Luca Pellegrini, Juan Jesus, Kolarov, Capradossi, Fazio, Florenzi, Bruno Peres, Jonathan Silva, Manolas

Centrocampisti - Nainggolan, Strootman, De Rossi, Gonalons, Gerson.

Attaccanti - Perotti, Dzeko, Schick, Defrel, El Shaarawy.