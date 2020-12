Bologna-Roma, i convocati di Fonseca: out Mancini, Mirante recupera. Veretout e Pellegrini ok

Domani la Roma sfiderà il Bologna in trasferta e Paulo Fonseca ha appena diramato la lista dei convocati per la sfida. Non c'è Mancini, mentre è presente Mirante pur non essendo al top. Ecco l'elenco completo.

Portieri: Farelli, Pau Lopez, Boer, Mirante.

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Smalling, Fazio, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Calafiori.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Mkhitaryan.

Attaccanti: Dzeko, Mayoral, Perez.