Bologna-Roma, sfida in casa Di Francesco: Federico contro papà Eusebio

“Il sabato di Eusebio contro Federico quando il calcio è una sfida in famiglia”. Titola così Il Messaggero nelle proprie pagine sportive, sottolineando la sfida in casa Di Francesco in occasione di Bologna-Roma. Si rinnova oggi il confronto a distanza tra padre e figlio. Un incrocio che suscita sempre un'emozione particolare all'allenatore giallorosso. “Se la mia famiglia sarà divisa? No, tifa tutta per Federico. Forse l'unico mio sostenitore è mio figlio, Luca”, ha detto ieri l'ex tecnico del Sassuolo.