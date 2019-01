© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono ripresi questa mattina al centro tecnico gli allenamenti del Bologna verso Ferrara: riscaldamento atletico ed esercitazioni tattiche per il gruppo di Inzaghi, cui si sono riuniti anche Nehuen Paz e Federico Santander. Seduta differenziata per Adam Nagy, Blerim Dzemaili e Godfred Donsah, per i postumi di una contusione alla caviglia sinistra rimediata contro la Juventus.