Bologna, Saputo atteso al Dall'Ara per la gara contro l'Inter

Joey Saputo atteso a Bologna. Il numero uno del club felsineo, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dovrebbe essere al Dall'Ara per la gara di sabato contro l'Inter. Sempre per il match tra la formazione di Sinisa Mihajlovic e quella di Antonio Conte si prospetta il tutto esaurito nell'impianto emiliano per il record d'incassi stagionale.