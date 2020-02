© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È atteso in queste ore a Bologna Joey Saputo, presidente del club felsineo. Nell'agenda del manager italo-canadese c'è in particolare la questione stadio. Come riporta il Corriere dello Sport è in programma un incontro con il Sindaco Virginio Merola per andare avanti nella discussione sul nuovo Dall'Ara, progetto per il quale si prevedono due anni di lavori e il contemporaneo trasloco della formazione rossoblu in un altro impianto. Al tal proposito in pole c'è la soluzione Ravenna.