Sotto una leggera pioggia i rossoblù hanno continuato la preparazione in vista della sfida con l'Inter con due allenamenti. Al mattino squadra divisa in due gruppi fra lavoro atletico e tattico, insistendo su rapidità e compattezza, al pomeriggio esercitazioni tecniche a gruppi e serie di partitelle 5 contro 5. Seduta differenziata per Blerim Dzemaili.