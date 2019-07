Fonte: Dario Ronzulli

Si ferma Jerdy Schouten in casa Bologna. Il centrocampista classe '97, arrivato in questa finestra di calciomercato dall'Excelsior, è stato costretto a interrompere il suo allenamento durante il ritiro di Castelrotto per una contusione al ginocchio. Stop durante la seduta odierna anche per Roberto Soriano, ma solo a scopo precauzionale.