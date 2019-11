Bologna, squadra già in campo. Terapie per quattro giocatori

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Dopo la sconfitta di Reggio Emilia la squadra è tornata ad allenarsi questa mattina: seduta di scarico sul campo per i titolari del Mapei Stadium, partitella per gli altri. Hanno svolto terapie Roberto Soriano, Federico Santander, Mitchell Dijks e Takehiro Tomiyasu, differenziato per Mattia Destro.