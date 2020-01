Bologna, squadra in campo in vista del Verona: terapie per Medel

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Doppia seduta oggi a Casteldebole per il Bologna in vista della prossima sfida di campionato con il Verona: al mattino la squadra ha svolto un intenso lavoro fisico e tattico in campo, al pomeriggio solo palestra. Terapie per Gary Medel, Stefano Denswil, Ladislav Krejci e Mitchell Dijks.