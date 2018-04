Bologna, squadra in ritiro da domani per preparare la sfida all'Hellas

Fonte: www.bolognafc.it

All’inizio della settimana di Bologna-Verona sono ripresi gli allenamenti a Casteldebole: seduta in palestra per i titolari dello Scida, allenamento tecnico sul campo per gli altri. Giancarlo Gonzalez e Adam Nagy hanno svolto una seduta differenziata, terapie per Cheick Keita e Mattia Destro. Nel corso della gara di Crotone Godfred Donsah ha subito un trauma distorsivo al ginocchio destro, e domani sarà sottoposto ad esami.

La ripresa dei lavori verso la gara con il Verona è in programma per mercoledì alle 11 al centro tecnico Niccolò Galli. Da domani sera la squadra sarà in ritiro fino alla partita di domenica.