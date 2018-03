Bologna subito al lavoro. Palacio a parte, terapie per Orsolini e Poli

Fonte: bolognafc.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ripresi subito gli allenamenti in vista di Lazio-Bologna di domenica sera. I giocatori più impiegati contro l’Atalanta hanno svolto un lavoro di scarico in palestra, mentre tutti gli altri – compreso Blerim Dzemaili – hanno preso parte ad una serie di partitelle a tema a campo ridotto. Rodrigo Palacio si è allenato in parte col gruppo e in parte in seduta differenziata, terapie per Andrea Poli e Riccardo Orsolini. Terapie e differenziato per Angelo Da Costa.