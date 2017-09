Bologna, terapie per Donsah a causa di un risentimento muscolare

Fonte: bolognafc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La squadra ha concluso la settimana con un lavoro in palestra e una serie di test atletici a Casteldebole. Godfred Donsah ha svolto terapie a causa di un risentimento muscolare al gluteo destro: osserverà per qualche giorno un programma di allenamento differenziato. Terapie e differenziato per Angelo Da Costa e Domenico Maietta.