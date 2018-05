Bologna, terapie per Donsah e Dzemaili. Pulgar out 10 giorni

Fonte: bolognafc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono ripresi questa mattina al centro tecnico Niccolò Galli gli allenamenti del Bologna in vista della gara contro la Juventus di sabato. La squadra ha svolto una seduta di lavoro con esercitazioni tecnico tattiche e partitelle a tema. Allenamento differenziato per Filip Helander, terapie per Godfred Donsah e Belrim Dzemaili. Terapie anche per Giancarlo Gonzalez a causa di una lieve distorsione al ginocchio destro con tempi di recupero previsti di 10 giorni e per Erick Pulgar a causa di una contrattura al retto femorale destro, anche per lui i tempi di recupero previsti sono di 10 giorni.