Bologna, terapie per Donsah. Pulgar a riposo per un affaticamento

Dopo il successo sul Verona e a due giorni dalla gara di Marassi la squadra è tornata al lavoro a Casteldebole. Seduta di scarico per i titolari di ieri, allenamento più intenso sul campo per gli altri. Ladislav Krejci ha svolto una seduta differenziata, terapie per Vasilis Torosidis e Godfred Donsah. Erick Pulgar è rimasto a riposo a causa di un affaticamento muscolare.