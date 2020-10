Bologna, terapie per Medel, Poli e Dijks. Tanti gli assenti per le Nazionali

vedi letture

Sono ripresi questo pomeriggio gli allenamenti della squadra in assenza di Skorupski, Molla, Svanberg, Skov Olsen, Baldursson, Dominguez e Tomiyasu impegnati con le Nazionali. Arturo Calabresi si è allenato in parte con i compagni e in parte in seduta differenziata, mentre Nehuen Paz si è unito al gruppo. Terapie per Gary Medel, Andrea Poli e Mitchell Dijks.