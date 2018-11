Bologna, test in famiglia con la Primavera. Differenziato per Mattiello

TOP NEWS Ore 13 - Italia, gli scenari per la qualificazione. Juve su James

Cagliari, entro il 2019 via ai rinnovi di Joao Pedro, Dessena e Padoin

Inter, caccia al difensore: da Godin a Mangala passando per Vertonghen

Juventus, rifiutata l'offerta del Milan per Benatia

Parma, ag. Deiola: "Parlo spesso con Faggiano, ma non del riscatto"

Juve, Sturaro non recupera: lo Sporting pensa all'interruzione del prestito

L'Italia di Mancini: rivincita Portogallo. Bene nella storia, non nel presente

Milan, cinque giocatori in scadenza: Abate e Zapata potrebbero restare

Fiorentina, Maxi Olivera via a gennaio: sirene da Belgio e Spagna

L'Italia di Mancini: già 54 convocati. Chi scalpita per l'azzurro

L'Italia di Mancini: quattro portieri. In attesa di Meret-Audero

Zaccardo: "Ho vinto qualcosa che CR7 e Messi non hanno. Il Bologna..."

Genoa, chiesto Younes al Napoli. Lukaku o Lazaar per la fascia

Inter, Miranda: "Gare come quella di Bergamo non devono ricapitare"

Juventus, Cuadrado: "Obiettivo Triplete. Cristiano Ronaldo un esempio per tutti"

In conclusione di settimana, questa mattina a Casteldebole i rossoblù hanno disputato una gara di allenamento insieme ai ragazzi della formazione Primavera di circa 60 minuti. Federico Mattiello ha continuato il lavoro differenziato, programma personalizzato per Sebastien De Maio. Lo riporta il sito ufficiale del Bologna .

