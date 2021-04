Bologna-Torino 1-1, il tecnico granata Nicola avverte: "Gli altri non stanno a guardare"

Tecnico Torino su corsa salvezza, sarà durissima

(ANSA) - TORINO, 22 APR - "Il risultato ci va un po' stretto, ma stiamo dimostrando di avere una identità precisa e di saperci mettere qualità e determinazione: bravi ragazzi, adesso andiamo avanti così perché la prossima sarà durissima e gli altri non stanno a guardare". Il tecnico del Torino, Davide Nicola, si complimenta sui social con i suoi giocatori per il quarto risultato utile di fila centrato a Bologna, ma non ammette cali di tensione perché il Cagliari si è riportato a tre punti e lunedì bisogna affrontare il Napoli. "Peccato non aver vinto, ma avanti così con fiducia e consapevolezza" scrive Izzo su Instagram, seguito da Baselli: "Ripartiamo dal cuore e dalla grinta del secondo tempo e portiamoci a casa un punto importante. Ora testa al Napoli". Anche Mandragora guarda con ottimismo alle prossime gare: "Abbiamo cercato il bottino pieno in tutti i modi, ma torniamo a casa con un punto! Lunedì abbiamo un'altra battaglia, continuiamo a lavorare". E poi una dedica speciale: "Il gol è tutto tuo" scrive sul proprio account riferendosi alla compagna Lucia, omaggiata anche dall'esultanza in campo con le mani a formare una 'L'. (ANSA).