Bologna, traguardo speciale per Mihajlovic: domani raggiungerà le 300 panchine in A

vedi letture

Traguardo speciale per mister Sinisa Mihajlovic. Domani, in occasione della gara con il Torino, il tecnico serbo toccherà infatti quota 300 panchine in Serie A in carriera, così distribuite: 76 con il Bologna, 23 con il Catania, 48 con la Fiorentina, 64 con la Sampdoria, 32 con il Milan e 57 con il Torino.