Bologna-Udinese, clamoroso rigore non concesso ai rossoblù

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Clamoroso rigore non assegnato al Bologna, al quarto d'ora della gara contro l'Udinese: contatto in area fra Troost-Ekong e Svanberg, con il difensore bianconero che stende il centrocampista rossoblù dopo aver subito un tunnel. L'arbitro Manganiello non aveva ravvisato gli estremi per la concessione del penalty: richiamato dal VAR Orsato a rivedere l'azione tramite on field review, ha confermato la decisione. Nessun calcio di rigore per il Bologna, nonostante il contatto (sia dal vivo che nei replay) apparisse abbastanza evidente. Peraltro, mancherebbe a questo punto un cartellino giallo nei confronti di Svanberg, se la sua caduta fosse da attribuirsi a una simulazione. Decisione che farà discutere, quella di Manganiello.