In vista della gara di questa sera contro l'Atalanta (ore 21), La Gazzetta dello Sport riporta un curioso dato statistico inerente al Bologna. La squadra rossoblù infatti è reduce da tre vittorie di fila (Cagliari, a Torino e contro il Sassuolo): l’ultima volta che ne fece 4 era il 1967, l’anno in cui vinse il Torneo di Viareggio. Rivinto quest’anno. In tribuna ci sarà il presidente Joey Saputo: resterà fino a martedì (per assistere anche a Bologna-Chievo di lunedì) e forse già domani avrà un incontro col sindaco Merola per la questione restyling del Dall’Ara.