Bologna, un anno di eventi per 110 anni di storia

(ANSA) - BOLOGNA, 9 LUG - Il 3 ottobre il Bologna festeggerà il centodecimo anno della propria storia e per celebrare la ricorrenza il club ha studiato un calendario di eventi lungo un anno. Il calendario prevede mostre, eventi, serate culturali che fondono la storia sportiva del club con quella della città ed è stato presentato al Museo Civico Medievale alla presenza dell'ad, Claudio Fenucci, dell'assessore allo sport, Matteo Lepore, del presidente dell'associazione Musei, Roberto Grandi. Si comincia a luglio con la presentazione del libro 'Bolognesi in 110 personaggi +1'. A settembre, presentazione del libro 'Bologna 110 - La grande avventura rossoblù: l'epopea, la gloria, le immagini inedite', di Carlo Chiesa e a ottobre l'inaugurazione della mostra Atleti, cavalieri e goleador. Al Dall'Ara andrà in scena una partita di gala 'Legends'. A novembre sarà istituita la Hall Of Fame, mentre a febbraio sarà presentata una collezione di tute e maglie Bologna Vintage. gli eventi proseguiranno fino alla primavera-estate del 2020.