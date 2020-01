© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Bologna attraverso un post sui propri profili social ha ricordato che esattemente un anno fa Sinisa Mihajlovic iniziava la sua avventura sulla panchine felsinea sostituendo Filippo Inzaghi. Un arrivo che permise al Bologna di salvarsi agilmente, pur partendo da una situazione molto deficitaria, per poi continuare a occupare la colonna sinistra più o meno stabilmente. I numeri del tecnico serbo in quest’anno alla guida del club emiliano sono di quelli importanti come ricorda il club: 57 punti in 38 partite, ovvero metà dei punti a disposizione. Una media quasi da Europa League.