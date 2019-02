Fonte: bolognafc.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Appena tornati da Roma, i rossoblù sono tornati sul campo per cominciare la preparazione in vista del match contro la Juventus. Lavoro defaticante in palestra per i titolari dell’Olimpico, seduta più intensa per gli altri, con Riccardo Orsolini che è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni. Differenziato per Rodrigo Palacio, Lyanco e Giancarlo Gonzalez. Gli esami cui è stato sottoposto Federico Mattiello hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo obliquo (una settimana di stop); nel caso di Mattia Destro si tratta di una lesione di primo grado del semimembranoso destro (due-tre settimane di stop).