Bolsonaro colpisce ancora: si pulisce il naso e poi stringe la mano a una sostenitrice

Jair Bolsonaro continua a far discutere. Il presidente del Brasile, che ha ripetutamente minimizzato il contagio da Coronavirus e per questo è finito al centro delle critiche anche nel suo Paese, ne ha combinata un'altra. A rivelarlo, G1, portale di notizie online del Grupo Globo. Come si può vedere nelle immagini tratte da Twitter, infatti, il presidente brasiliano ha nuovamente ignorato le regole sui contatti (oltre che dell'educazione, si direbbe) pulendosi il naso per poi stringere, sempre con la mano destra, quella di una sua sostenitrice. Il Brasile, ricordiamo, ha superato oggi le mille morti per il contagio da Covid-19.