Bolt, il Valletta FC resta alla finestra: "Se cambia idea..."

Il Valletta FC resta alla finestra per Usain Bolt, dopo il no del calciatore ed ex velocista giamaicano. Ne ha parlato a ESPN l'amministratore delegato del club maltese, Ghasston Slimen: "Auguriamo a Bolt una carriera calcistica piena di successi. Se dovesse cambiare idea, la nostra offerta è sempre sul tavolo".