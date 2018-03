Bolt show col Borussia Dortmund: gol e un tunnel

Il giamaicano si allena con il Borussia davanti a 1.500 tifosi

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Quasi 1.500 tifosi hanno assistito al battesimo ufficiale di Usain Bolt su un campo di calcio. Il pluriolimpionico giamaicano, come annunciato, si è allenato con il Borussia Dortmund, squadra di vertice nella Bundesliga, e ha dato spettacolo, regalando anche qualche perla: come un tunnel, un gol di testa e uno su rigore, con un bel piattone di sinistro che ha spiazzato il portiere. Tanti e applausi per l'ormai ex velocista che si è promesso al calcio e che, a fine allenamento, non ha disdegnato di concedersi alla tifoseria del club giallonero per firmare autografi.