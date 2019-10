© foto di Federico De Luca

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha pubblicato i ricordi, i pensieri e gli aneddoti di alcuni dei giocatori più rappresentativi, accomunati dalla maglia numero 10 sulle spalle, della storia del Bologna, in occasione del centodecimo compleanno del Club. Al riguardo, Davide Bombardini ha commentato: "I due triplici fischi dell' anno in cui andammo in serie A, il 2008 con vittoria a Pisa, e quello in cui ci salvammo, ovvero il 2009. Per me furono due momenti di grande liberazione, sa perché? Perché io, imolese e tifosissimo del Bologna, non volevo dare dispiaceri ai tifosi come me. E perché ogni giorno e ogni volta che incontravo qualcuno mi chiedeva "Allora ce la facciamo a salire? Ce la facciamo a salvarci?". Non volevo amareggiare nessuno. CI tenevo a che tutto andasse bene e ancor di più giocando nella mia squadra del cuore".