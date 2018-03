Bomber Miranda, il riscatto di Paulinho - Top&flop di Russia-Brasile

Risultato finale: Russia-Brasile 0-3

TOP

Miranda (Brasile) - Ad un anno e mezzo di distanza torna a far gol con la maglia verdeoro, dalla Colombia alla Russia. Seconda segnatura per il centrale dell'Inter che si fa trovare al posto giusto al momento giusto per sbloccare il punteggio. Per non parlare dell'ottima intesa con Thiago Silva, al Mondiale sarà difficile per qualunque attaccante fronteggiare questi due giganti della retroguardia.

Il primo tempo della Russia - Qual'è la vera Russia? Il commissario tecnico Cherchesov spera quella coraggiosa e spavalda della prima frazione di gara. Una squadra che ha messo in seria difficoltà il Brasile con contropiedi veloci e tanta aggressività a centrocampo. Peccato per la ripresa praticamente da dimenticare.

Il riscatto di Paulinho - Il centrocampista del Barcellona si è reso protagonista di un secondo tempo dai due volti, prima si divora per ben due volte il vantaggio praticamente a porta vuota ma pochi minuti dopo ecco il riscatto. Prima si guadagna il calcio di rigore poi realizzato da Coutinho e poi firma la rete del definitivo tris. I suoi inserimenti in area di rigore avversaria sono un fattore non da poco per il Brasile.

FLOP -

La difesa della Russia - Ha rischiato relativamente poco nella prima frazione ma si è sciolta come neve al sole nella ripresa. Gli avanti del Brasile all'alba del secondo tempo hanno messo a ferro e fuoco l'area di rigore russa senza trovare alcuna opposizione da parte dei difensori di casa. Tanto fisico ma poca rapidità nel fronteggiare i velocissimi avversari.

Aleksey Miranchuk (Russia) - Uno dei talenti migliori che sta sfornando il calcio russo ha mancato l'appuntamento in questa prestigiosa sfida, nel primo tempo gli capita la palla del vantaggio sul mancino ma clamorosamente spara alto. Prova a fare meglio il gemello Anton dopo il suo ingresso in campo ma Thiago Silva gli nega la gioia del gol.

Gabriel Jesus (Brasile) - Senza Neymar è lui il protagonista tanto atteso del Brasile, pronti via ha subito il pallone del vantaggio ma non riesce a battere Akinfeev. Si sacrifica per dare manforte al centrocampo ma non è pungente in area di rigore avversaria. Anche nel secondo tempo non è quell'attaccante tecnico e astuto che tutti conosciamo.