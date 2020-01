© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia Romagna e candidato alla conferma per il Partito Democratico, ha rilasciato una dichiarazione in risposta a Sinisa Mihajlovic che ieri ha dichiarato di appoggiare Matteo Salvini e la candidata dell'opposizione Lucia Bergonzoni: "Sinisa scelga chi vuole, io continuerò a fare il tifo per lui affinché vinca la partita più importante".